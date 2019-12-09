Pres. Flamengo: "Pedro è un gran calciatore". Se parte Gabigol il club brasiliano ci proverà per lui

Queste le parole rilasciate a ESPN da Rodolfo Landim presidente del Flamengo su Pedro: "Siamo sempre interessati ai calciatori buoni, Pedro è un gran calciatore". L'attaccante brasiliano in caso di pa...

Queste le parole rilasciate a ESPN da Rodolfo Landim presidente del Flamengo su Pedro: "Siamo sempre interessati ai calciatori buoni, Pedro è un gran calciatore". L'attaccante brasiliano in caso di partenza di Gabigol è il primo obiettivo del Flamengo.