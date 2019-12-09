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Pres. Flamengo: "Pedro è un gran calciatore". Se parte Gabigol il club brasiliano ci proverà per lui

Queste le parole rilasciate a ESPN da Rodolfo Landim presidente del Flamengo su Pedro: "Siamo sempre interessati ai calciatori buoni, Pedro è un gran calciatore". L'attaccante brasiliano in caso di pa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2019 18:30
Pres. Flamengo: "Pedro è un gran calciatore". Se parte Gabigol il club brasiliano ci proverà per lui - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole rilasciate a ESPN da Rodolfo Landim presidente del Flamengo su Pedro: "Siamo sempre interessati ai calciatori buoni, Pedro è un gran calciatore". L'attaccante brasiliano in caso di partenza di Gabigol è il primo obiettivo del Flamengo.

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