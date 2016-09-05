PREMIUM: SOUSA ADDIO, SVUOTA LA SUA CASA A FIRENZE

Secondo quanto riportato dai colleghi di Premium Sport Paulo Sousa sarebbe vicino all'addio alla Fiorentina, tanto da aver già svuotato la sua casa e aver spedito i mobili in Portogallo. La notizia av...

Secondo quanto riportato dai colleghi di Premium Sport Paulo Sousa sarebbe vicino all'addio alla Fiorentina, tanto da aver già svuotato la sua casa e aver spedito i mobili in Portogallo. La notizia avrebbe del clamoroso: il tecnico lusitano non era soddisfatto dalla partenza di Marcos Alonso, ma Pantaleo Corvino ha ribadito di aver condiviso insieme a lui ogni operazione di mercato, fatta eccezione per l'arrivo di Maximiliano Olivera dal Penarol. Adesso potrebbe aprirsi uno scenario davvero inatteso in casa viola, con Pioli alla finestra.

#Paulo Sosa verso l'addio alla @acffiorentina: casa liberata e mobili spediti in Portogallo. @PremiumSportHD— Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) 5 settembre 2016