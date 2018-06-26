Premio Fair Play tifoserie: la Fiorentina si piazza al nono posto. Roma ultima
La Serie A quest’oggi ha pubblicato la classifica relativa al premio FairPlay “Gaetano Scirea” tra tifoserie per il comportamento tenuto nella stagione 2017/2018. Questa la classifica che vede la Fior...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2018 20:56
La Serie A quest’oggi ha pubblicato la classifica relativa al premio FairPlay “Gaetano Scirea” tra tifoserie per il comportamento tenuto nella stagione 2017/2018. Questa la classifica che vede la Fiorentina nona, ultima la Roma, Juventus tredicesima.
- Cagliari (0,00)
- ChievoVerona (0,00)
- Sassuolo (0,00)
- Udinese (0,00)
- SPAL (0,12)
- Bologna (0,21)
- Torino (0,33)
- Benevento (0,36)
- Fiorentina (0,50)
- Genoa (0,54)
- Milan (0,64)
- Sampdoria (0,80)
- Juventus (1,06)
- Lazio (1,09)
- Atalanta (1,52)
- Inter (1,65)
- Crotone (1,80)
- Napoli (2,98)
- Hellas Verona (3,41)
- Roma (4,21)