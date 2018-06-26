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Premio Fair Play tifoserie: la Fiorentina si piazza al nono posto. Roma ultima

La Serie A quest’oggi ha pubblicato la classifica relativa al premio FairPlay “Gaetano Scirea” tra tifoserie per il comportamento tenuto nella stagione 2017/2018. Questa la classifica che vede la Fior...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2018 20:56
Premio Fair Play tifoserie: la Fiorentina si piazza al nono posto. Roma ultima - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
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La Serie A quest’oggi ha pubblicato la classifica relativa al premio FairPlay “Gaetano Scirea” tra tifoserie per il comportamento tenuto nella stagione 2017/2018. Questa la classifica che vede la Fiorentina nona, ultima la Roma, Juventus tredicesima.

  1. Cagliari (0,00)
  2. ChievoVerona (0,00)
  3. Sassuolo (0,00)
  4. Udinese (0,00)
  5. SPAL (0,12)
  6. Bologna (0,21)
  7. Torino (0,33)
  8. Benevento (0,36)
  9. Fiorentina (0,50)
  10. Genoa (0,54)
  11. Milan (0,64)
  12. Sampdoria (0,80)
  13. Juventus (1,06)
  14. Lazio (1,09)
  15. Atalanta (1,52)
  16. Inter (1,65)
  17. Crotone (1,80)
  18. Napoli (2,98)
  19. Hellas Verona (3,41)
  20. Roma (4,21)

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