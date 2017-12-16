Prandelli: "Se me lo chiedono torno ad allenare l'Italia. In A ho dato fastidio a qualcuno..."
“Alla Nazionale non si può dire di no. Tornassi indietro accetterei l’incarico cento e mille volte ancora. Tornare? Se me lo chiedessero le persone con un progetto sportivo ci si potrebbe pensare”. Co...
A cura di Paolo Lazzari
16 dicembre 2017 19:47
“Alla Nazionale non si può dire di no. Tornassi indietro accetterei l’incarico cento e mille volte ancora. Tornare? Se me lo chiedessero le persone con un progetto sportivo ci si potrebbe pensare”. Così l’ex mister viola Cesare Prandelli parlando a Fox Sports. E, ancora:“In Italia ho dato fastidio a qualcuno. A molti presidenti, a molti dirigenti. Ma sono convinto che prima o poi tornerò in Italia”.