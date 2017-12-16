Prandelli: "Se me lo chiedono torno ad allenare l'Italia. In A ho dato fastidio a qualcuno..."

“Alla Nazionale non si può dire di no. Tornassi indietro accetterei l’incarico cento e mille volte ancora. Tornare? Se me lo chiedessero le persone con un progetto sportivo ci si potrebbe pensare”. Co...

“Alla Nazionale non si può dire di no. Tornassi indietro accetterei l’incarico cento e mille volte ancora. Tornare? Se me lo chiedessero le persone con un progetto sportivo ci si potrebbe pensare”. Così l’ex mister viola Cesare Prandelli parlando a Fox Sports. E, ancora:“In Italia ho dato fastidio a qualcuno. A molti presidenti, a molti dirigenti. Ma sono convinto che prima o poi tornerò in Italia”.