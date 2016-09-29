Prandelli: "Viola da scudetto, che rivincita Corvino. Sousa..."

Cesare Prandelli parla a Tuttosport di Fiorentina, anche i vista della prossima gara di campionato contro il Torino: "Entrambe lottano per andare in Europa League, sarà una sfida avvincente quella di...

Cesare Prandelli parla a Tuttosport di Fiorentina, anche i vista della prossima gara di campionato contro il Torino: "Entrambe lottano per andare in Europa League, sarà una sfida avvincente quella di domenica. Fiducia in Sousa? Assolutamente sì. Ripenso alla strordianaria prima parte della scorsa stagione. Sousa può confermare quel processo di crescita. La Fiorentina ha tutte le armi per arrivare in Europa. Corvino? Quando una società richiama un ds o un allenatore o un giocatore, è perché la lontananza ha fatto riflettere i dirigenti, che magari avevano sbagliato a mandarlo via. Per Corvino questa è una grande rivincita umana e professionale. E poi è bravissimo a scoprire talenti e a fare gruppo. Cosa auguro alla mia Fiorentina? E' una piazza meravigliosa, per la quale proverò sempre affetto. Le potenzialità di Firenze sono da scudetto. O da Champions, come ai miei tempi".