Prandelli: "Vi racconto cosa significa per Firenze la partita contro la Juventus"

Cesare Prandelli ha parlato a Juventusnews.eu queste le sue parole:"Diciamo che a Firenze quella contro la Juve è la partita dell’anno. In città c ‘è un clima di tensione, se un giocatore o un allenat...

Cesare Prandelli ha parlato a Juventusnews.eu queste le sue parole:

"Diciamo che a Firenze quella contro la Juve è la partita dell’anno. In città c ‘è un clima di tensione, se un giocatore o un allenatore cammina per le strade sà già quello che vuole la gente, è una partita molto particolare. Dal punto di vista della Juve è sicuramente una squadra preparata per queste situazioni però, qui a Firenze è difficile per tutti perchè quando i tifosi sono in sintonia con la squadra e c’è questa sinergia, diventa un impresa battere la Fiorentina. Questa Juve però è attrezzata per vincere tutto e superare tutte le difficoltà”.