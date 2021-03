Prandelli: “Solo Ribery ha qualità, perso per 1 millimetro. Ribery out? Non c’erano più slot, Pulgar doveva uscire”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli, dopo il ko contro la Roma, ha così commentato ai microfoni di Sky Sport la prova dei suoi, queste le parole:

“Ancora un gol preso per un millimetro, è il terzo, mentre a noi due volte ci sono stati annullati due gol per un millimetro, ci gira male. Abbiamo fatto una partita gagliarda, vera, che non meritavamo di perdere. La Roma è squadra ricca di talento e qualità, negli ultimi minuti devi avere più attenzione e più determinazione in area di rigore. E’ la terza partita che non meritavamo di perdere. Non piangiamoci addosso, dobbiamo pensare ai prossimi due scontri diretti. Questo è il nostro campionato. Purtroppo le cose si accavallano: Igor che stava facendo molte bene e Castrovilli si sono fatti male, Pulgar mi ha chiesto il cambio, Ribery aveva qualche minuto in più ma avevo solo uno slot a disposizione per i cambi quindi ho tolto insieme Pulgar e Ribery. Giocatori da sei e mezzo? In questa squadra solo Ribery ha qualità in determinate zone del campo, il resto dobbiamo migliorare tanto”

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA, DRAGOWSKI MALE, ANCHE LA DIFESA NON BRILLA, BENE RIBERY