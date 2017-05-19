Prandelli: "Sarri? E' lo scandalo del calcio italiano. Alla sua età..."

Cesare Prandelli ha parlato a Radio Crc della gara tra Napoli e Fiorentina: "Sarri? E’ lo scandalo del calcio italiano: non si può arrivare alla sua età in Serie A. Prima ha trovato persone cieche. Ha...

Cesare Prandelli ha parlato a Radio Crc della gara tra Napoli e Fiorentina: "Sarri? E’ lo scandalo del calcio italiano: non si può arrivare alla sua età in Serie A. Prima ha trovato persone cieche. Ha sempre proposto questo calcio, se ne sono accorti solo da due anni. Adesso sarà difficile migliorare questa squadra, il compito arduo è della società. Napoli-Fiorentina? Sono due squadre valide, hanno un loro modo di giocare. Quando trovi queste realtà escono belle partite. I viola devono dare qualcosa in più. De Laurentiis? Lo conobbi, mi fece qualche telefonata per allenare il Napoli in occasione di un cinepanettone. Fui onorato”.