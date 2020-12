CorSport, Prandelli e quel ritorno al 3-5-2. Chi troverà spazio nel “nuovo” modulo della Fiorentina?

Tutti in campo e poi tutti a casa. Ieri mattina il gruppo viola si è presentato al centro sportivo per svolgere un allenamento che, come sempre in queste occasioni, è stato di recupero delle energie per chi aveva giocato la sera precedente. Prandelli proverà a ripetersi di fronte al Verona in un’altra partita che propone più spunti interessanti: da Juric che è stato in predicato di occupare la panchina viola a fine della scorsa estate ad Amrabat che ritrova il suo recente e fondamentale passato.

Può darsi che il 3-5-2 proposto due giorni fa si avvicini molto e semmai resta da capire se nella probabile riproposizione possano trovare spazio Callejon e Pulgar, i due grandi esclusi contro il Sassuolo. La “parola” alla rifinitura odierna. Lo scrive il Corriere dello Sport.

