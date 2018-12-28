Prandelli: "Ricordo meraviglioso di Firenze e della Fiorentina. Sul mio possibile ritorno..."

Alla vigilia della partita contro la Fiorentina ha parlato Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, queste le sue parole:"Ho un ricordo meraviglioso della piazza viola, dalla città alla tifoseria, ma n...

Alla vigilia della partita contro la Fiorentina ha parlato Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, queste le sue parole:

"Ho un ricordo meraviglioso della piazza viola, dalla città alla tifoseria, ma non ho avuto il tempo di riflettere su ciò che questa partita susciterà in me, siamo appena tornati da Cagliari. Siamo concentrati sull'appuntamento davanti a noi, è una partita che dobbiamo vincere: per 90 minuti la Fiorentina sarà un avversario, prima e dopo vedremo come rivivrò il ricordo di quello che è stato".

Nei mesi scorsi si è parlato pure di un suo possibile ritorno a Firenze, ci sono stati contatti con la proprietà viola? Ha qualche sassolino da togliere dalle scarpe?

"No, non c'è stato Nessun tipo di contatto. Anzi, mi auguro di poter rimanere qui a Genova altrettanti anni, mi piacerebbe ripetere quanto fatto di buono in un'altra società storica e blasonata e di grande tradizione come il Genoa. E attenzione perché i sassolini dalle scarpe vanno tolti subito, se no diventano calli: non ho nessun sassolino da togliermi".