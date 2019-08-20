Prandelli: “Ribery porterà entusiasmo. Quando dribbla è devastante”

Anche Cesare Prandelli, a TMW Radio, ha parlato di Ribery alla Fiorentina: "Anche se Ribery ha 36 anni sicuramente porterà entusiasmo perché è un calciatore di livello mondiale. Porterà entusiasmo all...

A cura di Redazione Labaroviola 20 agosto 2019 19:31

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