CorFio, Prandelli punta a strappare il rinnovo. Ribery? Il suo futuro sembra lontano dalla Fiorentina

Il nuovo anno si sa, porta sempre con sé un sacco di buoni propositi. Vale (più o meno) per tutti e, quindi, anche per Cesare Prandelli e Franck Ribery. Due che in questi primi sei mesi del 2021 si giocheranno parecchio, e dai quali dipenderà gran parte del futuro prossimo della Fiorentina. Leader sul campo, e in panchina. Colonne portanti di una squadra che dopo mille difficoltà ha chiuso col botto il 2020 e che, ora, spera di ripartire allo stesso modo.

«Con la vittoria sulla Juventus — ha detto il mister — abbiamo acquisito sicurezza, cacciando via la paura che ci rincorreva e mi auguro che sia solo l’inizio perché con quella determinazione potremo regalare ai nostri tifosi grandi soddisfazioni». E così torniamo a quei buoni propositi che accompagnano i viola, e i suoi leader maximi in particolare. Viaggiano insieme, Prandelli e Ribery. Uniti, anche, da un contratto in scadenza per entrambi nel prossimo giugno. «Ho detto ai dirigenti che a un certo punto saranno loro a chiedermi di rinnovare», ha raccontato il mister nel giorno della sua presentazione. La decisione, come sempre, spetterà a Rocco Commisso. Sarà lui a valutare se, davvero, Cesare possa essere il tecnico capace di regalare stabilit progetto tecnico.

Il primo obiettivo, va da sé, era e resta la salvezza. I viola infatti, nonostante il successo di Torino, sono quattordicesimi, e hanno soltanto quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Ovvio, quindi, che a partire dalla gara di domani col Bologna bisognerà dar seguito al successo dello Stadium, consapevoli di un calendario che, fino alla fine del girone d’andata, appare molto intenso ma non impossibile. Dopo la sfida Mihajlovic infatti, la Fiorentina se la dovrà vedere con Lazio (in trasferta), Cagliari (in casa), Napoli (al Diego Armando Maradona) e Crotone, al Franchi. Nel mezzo, mercoledì 13, la gara di Coppa Italia con l’Inter. Già alla fine di gennaio insomma, sarà possibile fare un mini bilancio. Sperando, magari, che ad infilare il filotto che serve contribuisca (come fatto con la Juve) anche e soprattutto Franck Ribery.

Il francese, dopo un inizio di stagione da dimenticare, col cambio di allenatore sembra finalmente tornato quello che, nei primi mesi a Firenze, abbagliò il campionato. Per lui, il proposito di inizio 2021, è scontato: tornare a segnare. Non ci è ancora riuscito, in questo campionato (nel quale ha comunque fornito 4 assist vincenti) e, soprattutto, è ancora alla ricerca del suo primo gol al Franchi entro la fine della stagione. E poi si vedrà. Tutto lascia pensare che i prossimi, per lui, siano gli ultimi mesi in viola. Ritiro, ritorno in Germania, o chiusura negli Usa. A oggi, son queste le ipotesi più quotate per il suo futuro. Eppure, si sa, mai dire mai. Basta poco, a volte. Qualche partita giocata alla grande, un feeling particolare con l’allenatore, e la scintilla potrebbe riaccendersi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

