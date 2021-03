Prandelli, prima le urla, poi quel cartellino: Cesare ci mette l’anima e a fine gara lascia subito lo stadio

La forte tensione sta giocando brutti scherzi a Cesare Prandelli. Dopo le sorprendenti parole di Benevento, ieri a fine partita ha preferito tornare subito a casa senza soffermarsi davanti alle tv e in sala stampa. I gol, il risultato momentaneamente ribaltato, poi la beffa e l’arrabbiatura. Solitamente Prandelli che durante le pariate non si siede in panchina nemmeno un istante, mantiene il suo stile pacato e difficilmente alza la voce. Stavolta per due volte l’arbitro Guida si è avvicinato a lui. Prima lo ha invitato a non esagerare con le proteste, poi l’ha ammonito. Contrariato, Cesare, ha allargato le braccia e accettato il verdetto. Meno sereno invece davanti ad alcune decisioni del direttore di gara. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

