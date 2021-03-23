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"Prandelli non è stato lasciato da solo dalla società. Ha pagato il grande amore per la Fiorentina"

Le dimissioni di Cesare Prandelli come allenatore della Fiorentina hanno sorpreso tutti, le sue motivazioni rivelano delle fragilità

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 marzo 2021 16:26
"Prandelli non è stato lasciato da solo dalla società. Ha pagato il grande amore per la Fiorentina" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Il giornalista de La NazioneGiampaolo Marchini, ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha parlato delle dimissioni di Cesare Prandelli: "Non penso che la società abbia lasciato solo Prandelli, era stato chiamato per risolvere una situazione difficile e sarebbe stato un autogol pazzesco non supportarlo. Il grande amore per la Fiorentina ha comunque giocato un brutto scherzo all'allenatore, dal punto di vista mentale soprattutto". Lo riporta TMW

IL RETROSCENA, DIMISSIONI ARRIVATE GIA DOMENICA SERA

https://www.labaroviola.com/meini-prandelli-aveva-deciso-di-dimettersi-domenica-la-fiorentina-ha-provato-a-chiedergli-di-ripensarci/134669/

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