Prandelli: “Non avrei mai lasciato la Fiorentina. Bonaventura? Nel posto giusto si esalta”

“Non sarei mai voluto andare via dalla Fiorentina – ha detto l’ex allenatore viola Cesare Prandelli a Radio Toscana -. Do tutto mio supporto a Iachini, ha bisogno di fare un passo in più, ce la può fare. Ora la società deve stargli vicino. Bonaventura ha bisogno di giocare in un ruolo preciso, va esaltato. Lo portai io la prima volta in Nazionale”.

