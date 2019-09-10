Prandelli: "L'acquisto migliore della Fiorentina? La permanenza di Chiesa"

Queste le parole rilasciate da Cesare Prandelli a TMW Radio: “Ribery è arrivato a Firenze, una piazza impegnativa, servono giocatori di carisma e personalità come lui. Grande acquisto, anche se il più...

Queste le parole rilasciate da Cesare Prandelli a TMW Radio: “Ribery è arrivato a Firenze, una piazza impegnativa, servono giocatori di carisma e personalità come lui. Grande acquisto, anche se il più importante secondo me è la permanenza di Chiesa, che avrebbe spostato la gerarchia delle squadre di vertice. È un ragazzo serio e motivato, con una famiglia importante alle spalle: ho la sicurezza che farà un bel campionato"

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