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Prandelli: "L'acquisto migliore della Fiorentina? La permanenza di Chiesa"

Queste le parole rilasciate da Cesare Prandelli a TMW Radio: “Ribery è arrivato a Firenze, una piazza impegnativa, servono giocatori di carisma e personalità come lui. Grande acquisto, anche se il più...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2019 23:10
Prandelli: "L'acquisto migliore della Fiorentina? La permanenza di Chiesa" -
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Queste le parole rilasciate da Cesare Prandelli a TMW Radio: “Ribery è arrivato a Firenze, una piazza impegnativa, servono giocatori di carisma e personalità come lui. Grande acquisto, anche se il più importante secondo me è la permanenza di Chiesa, che avrebbe spostato la gerarchia delle squadre di vertice. È un ragazzo serio e motivato, con una famiglia importante alle spalle: ho la sicurezza che farà un bel campionato"

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