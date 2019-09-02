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Prandelli: "La Fiorentina può lottare per l'Europa League, la stagione inizia domani. Chiesa? Un vero campione"

Queste le parole rilasciate dall'ex allenatore viola Cesare Prandelli a Radio Sportiva: "La stagione viola inizierà quando il mercato sarà chiuso, cioè domani quando Montella saprà con chi lavorare. A...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 13:59
Prandelli: "La Fiorentina può lottare per l'Europa League, la stagione inizia domani. Chiesa? Un vero campione" -
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Queste le parole rilasciate dall'ex allenatore viola Cesare Prandelli a Radio Sportiva: "La stagione viola inizierà quando il mercato sarà chiuso, cioè domani quando Montella saprà con chi lavorare. All'interno della squadra viola c'è un mix interessante di giovani e calciatori d'esperienza. Possono lottare per l'Europa League. Tenere Chiesa è stato il miglior acquisto della stagione, è un vero campione. È molto fortunato ad avere una famiglia che conosce così bene il calcio. È una stagione delicata, lui avrà molto responsabilità. Anche ieri nella partita di Genova, le occasioni più importanti sono venute dai suoi piedi".

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