Prandelli: "La Fiorentina può essere la sorpresa. Firenze? Calcisticamente fantastica"

Cesare Prandelli, presente in tribuna in occasione di Fiorentina-Chievo Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai: "La Fiorentina è una squadra molto giovane e interessante,...

Cesare Prandelli, presente in tribuna in occasione di Fiorentina-Chievo Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai: "La Fiorentina è una squadra molto giovane e interessante, con giocatori di qualità e moderni, con il senso del gol. Potrebbe essere la sorpresa del campionato".

Prosegue sulla piazza toscana: "Firenze è straordinaria dal punto di vista calcistico, devono trovare un'alchimia, per un'idea comune, città, squadra e tifosi".

E su Benassi: "È sempre stato un ragazzo molto interessante e adesso ha anche acquisito, grazie a Pioli, un ruolo ben definito. Il nostro calcio ha bisogno di un giocatore così, che sappia anche entrare in area e segnare"