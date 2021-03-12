Prandelli: "Kokorin? Ha una vecchia cicatrice che si sta portando dietro. Sentiamo tutti la pressione"

Prandelli ha parlato del momento della Fiorentina in vista della sfida di domani

"La squadra è unita dal primo all'ultimo - ha detto Cesare Prandelli, ai canali ufficiali della Fiorentina -. Subiti gol facilmente? E' un tema che affrontiamo ogni giorno. Devi essere determinato a non prendere gol. A volte ti senti di poter controllare la partita ed invece... Kokorin? Ha una vecchia cicatrice che purtroppo si sta trascinando. La pressione la sente anche la squadra, non solo io".

LEGGI ANCHE, PRANDELLI: “NON ABBIAMO PAURA. CASTROVILLI CI SARÀ, AMRABAT PIÙ DIFFICILE. CI SIAMO ALLENATI BENE”

https://www.labaroviola.com/prandelli-non-abbiamo-paura-castrovilli-ci-sara-amrabat-piu-difficile-ci-siamo-allenati-bene/133534/