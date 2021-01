Prandelli: “Kokorin? Ho già parlato con lui, siamo in sintonia sul programma. Martinez Quarta…”

Il mister della Fiorentina Cesare Prandelli ha risposto così alle domande che gli hanno rivolto alcuni tifosi viola, al termine della conferenza stampa in vista di Fiorentina-Crotone:

Ho visto una bella Fiorentina a Napoli, aldilà del risultato, solo un problema di difesa?

Queste domande mi aprono il cuore, i primi minuti secondo quello che ho visto, abbiamo fatto veramente bene. Il problema è stato quando ci siamo allungati troppo, sbagliate chiusure preventive. Non sempre puoi riconquistare palla alta.

Come si reagisce dopo una sconfitta così pesante?

Vincendo, mettendo carattere e determinazione. Voglia di superare e di dimenticare velocemente. Domani scenderemo in campo con questi attributi.

Martinez Quarta è al centro del progetto?

Lo dico da quando sono arrivato, giocatore molto interessante, si sta ambientando, comincia a capire la lingua. Giocatore affidabile mi piace molto.

Che cosa manca veramente a questa squadra per competere a livelli superiore?

Non parlo di ruoli, sono contento di questi ragazzi che stanno cercando di superare questa situazione. Manca la serenità di qualche vittoria in più, nel calcio quella ti permette di osare di più. In questo momento legati solo ai risultati.

Come pensa di utilizzare Kokorin?

Preferisco aspettare le visite mediche, l’ufficialità. Ho già parlato con lui, siamo in sintonia sul programma.

Tra poco secondo allenamento, per provare terreno di gioco?

Sì, per provare la nostra casa, lì hai tanti riferimenti. In questo periodo non è facile, quando entri in un posto dove conosci tutto hai riferimenti.

