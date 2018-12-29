Prandelli: “Grande emozione per me. Chiesa e Pezzella fantastici, meritavamo di prendere gol”

Cesare Prandelliha parlato in sala stampa dopo il pareggio del suo Genoa contro la Fiorentina: “Nel primo tempo abbiamo approcciato male e meritavamo di subire gol. Poi abbiamo sistemato alcune situaz...

Cesare Prandelliha parlato in sala stampa dopo il pareggio del suo Genoa contro la Fiorentina: “Nel primo tempo abbiamo approcciato male e meritavamo di subire gol. Poi abbiamo sistemato alcune situazioni e ci siamo ripresi. Il Var? Non ho visto nulla, ma è legittimo protestare. Ritrovare la Fiorentina? Per me è stata una grande emozione, ci siamo commossi in molti, poi siamo stati avversari leali. Pezzella sa chiudere e impostare, mentre Chiesa ha una capacità unica di ribaltare l’azione: sono giocatori fantastici”.