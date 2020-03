Queste le parole rilasciate da Cesare Prandelli a La Nazione: “Ribery è un fuoriclasse, la sua assenza nella Fiorentina si è sentita moltissimo, finalmente sta per tornare, sarà motivato ed è un leader. Chiesa? Deve lavorare, deve specializzarsi in quel ruolo che sente come suo naturalmente. Può diventare così il calciatore più forte d’Europa. Iachini? Ha lavorato bene, la squadra con lui ha trovato equilibrio, ha arretrato il baricentro è vero ma forse è la cosa giusta per questa squadra. Confermerei Iachini per come i calciatori lavorano con lui, per come si trovano e per come lui si è presentato, difficile pensare ad una sua alternativa”.