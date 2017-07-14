Prandelli: "Bernardeschi vuole andare via da Firenze perché alla Fiorentina non c'è prospettiva. Alla Juventus farà panchina"

La società dovrebbe andare da Chiesa e Bernardeschi e dirgli avete un contratto e per i prossimi anni non si muove nessuno" cosi Prandelli

Prandelli ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole sulle vicende di casa viola:

"Se tu hai in casa Bernardeschi e Chiesa, li chiami e spieghi loro: 《Qui ci sono 5 anni di contratto, per i primi due anni nessuno va via. Poi vedremo》

Ma se Bernardeschi non ci vuole stare?

«Allora è un altro discorso, però non è così. Se vuole andare via è perché non c’è prospettiva. Eppure a Firenze può crescere, mentre alla Juve farà la riserva».