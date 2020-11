CorFio, Prandelli aspetta solo la chiamata della Fiorentina ed intanto studia il 4-2-3-1

Competenza ed esperienza, profonda conoscenza dell’ambiente e soprattutto una sconfinata voglia di rivincita. Sono questi gli aspetti che hanno spinto la Fiorentina a prendere in considerazione Cesare Prandelli per la sostituzione di Giuseppe Iachini. L’ex ct azzurro ancora ieri era in attesa di un segnale che dagli Stati Uniti non è arrivato, ma è pronto a rispondere immediatamente alla chiamata e a tornare 10 anni dopo l’ultima volta.

D’altronde la disponibilità a subentrare a stagione in corso con un accordo fino al termine del campionato, ha consentito a Prandelli di superare tutti i concorrenti. Fra l’altro, per storia e curriculum, Prandelli rappresenterebbe la figura giusta nel caso in cui, in ottica futura, la società lo prendesse in considerazione per il settore giovanile. Prandelli potrebbe affidarsi a un 4-2-3-1. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, SPORT MEDIASET LANCIA LA PROVOCAZIONE, CON PRANDELLI ALLA FIORENTINA BALOTELLI VESTE LA MAGLIA VIOLA?