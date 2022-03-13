Pradè: "Vittoria sofferta? In Serie A è impossibile non soffrire. Nel finale avuto un po' di braccino"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato la vittoria casalinga contro il Bologna

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il direttore sportivo Daniele Pradè. Queste le sue parole dopo la vittoria col Bologna:

"Vittoria sofferta? In Serie A è impossibile non soffrire, tutti sono organizzati. Dopo due sconfitte all'ultimo minuto, ti viene un po' di braccino. In alcune situazioni ci sta rischiare, anche gli avversari preparano bene le gare. Sono felicissimo per la vittoria di oggi, eravamo obbligati a vincere. Rendimento super in casa? Giocare qui è durissima per gli altri. Oggi non riuscivamo a sbloccarla e giocava più lo stadio di noi. I tifosi sono incredibili in queste situazioni. Prossima sfida con l'Inter? Sarà difficilissimo ma noi siamo questi. Possiamo vincere o perdere con tutti".

LA FIESOLE OMAGGIA TORREIRA

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