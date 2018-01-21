Pradè: "Vittoria contro una diretta concorrente per l'Europa League. Siamo più forti della Fiorentina"

Anche il direttore Pradè è soddisfatto in mixed-zone: “Oggi la Sampdoria è stata più forte della Fiorentina. Dopo un quarto d’ora si è visto subito che la Sampdoria c’era. Ognuno sa quello che deve fa...

Anche il direttore Pradè è soddisfatto in mixed-zone: “Oggi la Sampdoria è stata più forte della Fiorentina. Dopo un quarto d’ora si è visto subito che la Sampdoria c’era. Ognuno sa quello che deve fare in campo. È una vittoria importante, contro una delle nostre dirette concorrenti. Siamo contenti, quindi complimenti ai ragazzi.

“Ora abbiamo due partite contro la Roma, speriamo che i ragazzi stiano tutti bene. Affronteremo queste partite con il massimo impegno. Quagliarella e Ramirez sono due giocatori straordinari su cui puntiamo, quando questi campioni di accendono, possono cambiare le partite. Il mercato? Andremo avanti con questi gruppo fino alla fine del campionato”.

Sampdorianews.com