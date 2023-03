Pradè: “Trasferta in Turchia ci ha sfiancato, la sosta servirà. Il Franchi ti trascina alla vittoria”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto ai microfoni dei canali social del club nel post partita. Queste le sue dichiarazioni:

“La partita? Oggi è gioia e la gioia devi essere bravo a godertela. Abbiamo passato sofferenze e lo abbiamo fatto tutti insieme, abbiamo lavorato. Ci prendiamo questa striscia che ci rende orgogliosi. Questi giorni ci serviranno perchè soprattutto l’ultima trasferta ci ha sfiancato.

La sosta? Da una parte dispiace fermarsi, dall’altra non tanto per il recupero fisico ma mentale sarà importante. Avere questi due giorni e mezzo liberi, purtroppo ci saranno 5 o 6 calciatori impegnati in Nazionale che non potremo avere, poi inizieremo di nuovo subito con una partita affascinante perchè andiamo a giocare a Milano. Ci sarà un tour de force impegnativo.

Tifosi? Abbiamo perso 4 partite in casa e noi non dobbiamo perdere qui perchè questo è uno stadio che ti porta alla vittoria e ti trascina. Anche lo stadio ha capito che era una partita difficile e hanno capito che la squadra era stanca e ci hanno aiutato nei momenti difficili.”

Di seguito le parole di Pradè in mixed zone sul canale YouTube del club gigliato:

I RINGRAZIAMENTI DI ROCCO COMMISSO E LA GIOIA PER LA VITTORIA