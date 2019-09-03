Pradè sul budget: "Commisso mi aveva dato carta bianca, potevo spendere molto ma..."

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha così parlato riguardo il budget estivo della società viola:"Il presidente Commisso mi aveva dato carta bianca e potevo spendere di più ma come h...

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha così parlato riguardo il budget estivo della società viola:

"Il presidente Commisso mi aveva dato carta bianca e potevo spendere di più ma come ho detto a loro spendere giusto per spendere non ha senso. Abbiamo gennaio a disposizione e un anno di transizione sportiva. Non mi ha deluso nessuna operazione perché sono stato chiaro dall’inizio ed anche le altre società hanno fatto così, abbiamo provato fino all’ultimo a prendere De Paul, Berardi, Politano e Suso. Ma erano incedibili e così è stato. Ho lasciato andare Raphinha perché era troppo caro"