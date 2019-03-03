Prade' su DA13: "Lo prendevo in giro prima delle partite. Ti fanno giocare anche oggi?"

L'ex ds della Fiorentina Daniele Pradè, ha detto la sua al Corriere Fiorentino, in merito al suo personale ricordo su Davide Astori. Fu proprio il dirigente romano Pradè, a portare in viola l'indimen...

L'ex ds della Fiorentina Daniele Pradè, ha detto la sua al Corriere Fiorentino, in merito al suo personale ricordo su Davide Astori. Fu proprio il dirigente romano Pradè, a portare in viola l'indimenticato capitano: "Potrei dire tante cose, ma mi piace ricordare una cosa divertente che facevo sempre con Davide e che non ho mai detto prima a nessuno. Prima delle partite lui dedicava sempre tanto tempo allo stretching, io mi avvicinavo a lui e con accento romano gli dicevo: "Non mi dire che ti fanno giocare anche oggi eh?". Lui rispondeva sempre allo stesso modo. “Pare di sì, mi sa che c’è qualcuno che sta male e quindi tocca a me...”. E io replicavo: “Allora stiamo messi proprio male..”. Era un nostro rito, un modo per stemperare la tensione e per sorridere un po’ prima del match".

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