Pradè: “Se avessimo segnato il rigore sarebbe andata diversamente. Gara che fa crescere”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina: “È stata una partita particolare. Dopo 10 secondi abbiamo avuto una grande occasione da gol, dopo 7 minuti un calcio di rigore, poi la grande voglia, il grande spirito del Cagliari e tutto quanto hanno fatto sì che potessimo anche perderla. La cosa da sottolineare è l’essere riusciti a riprendere la partita nonostante fossimo rimasti in 10 e l’essere riusciti a non soffrire, anzi. Abbiamo avuto un paio di opportunità pericolose e questo è significativo perché vuol dire avere una squadra che crede sempre nell’agguantare il risultato, nel fare gol e questo ci conforta. Certo, se avessimo segnato su rigore la partita sarebbe cambiata, poi abbiamo preso gol al 2′ della ripresa e non so se ci sia stata una disattenzione. In seguito, con il calcio di rigore contro, avremmo anche potuto perdere la partita. L’analisi è tutta qua. Ci prendiamo la reazione, è chiaro che siamo dispiaciuti per non aver vinto, ma siamo in un percorso di crescita e anche questa gara fa parte di quella crescita che dopo ti porti dentro”.



