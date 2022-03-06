Pradè: "Peccato perchè volevamo vincere. Grande secondo tempo, il Verona non è mai ripartito"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato dopo la gara pareggiata 1-1 al Franchi col Verona

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il Direttore Sportivo Daniele Pradè. Queste le sue parole:

"Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, ci prendiamo la reazione dei ragazzi perché è stata una partita strana e venivamo da due partite perse in maniera un po' così. Ci prendiamo la reazione della squadra. Il Verona è in grande forma, è stata una partita tosta. Peccato, vorremmo sempre vincere contro ogni avversario ma ci prendiamo l'ottima prova del secondo tempo. Loro ripartono sempre, mentre invece non ci hanno mai messo in difficoltà e non hanno mai dato la sensazione di poterci fare male".

ITALIANO SPIEGA IL CAMBIO DI NICO GONZALEZ

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