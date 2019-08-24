Pradè: "Partita eccezionale. Non voglio fare polemica, mi fido degli arbitri. Faremo altri acquisti. Commisso..."

Queste le parole del ds viola Daniele Pradè a Sky Sport: "Sicuramente c'è l'amarezza del risultato, però c'è anche la soddisfazione di essere divertenti, questo vogliamo ricreare partendo da una squad...

Queste le parole del ds viola Daniele Pradè a Sky Sport: "Sicuramente c'è l'amarezza del risultato, però c'è anche la soddisfazione di essere divertenti, questo vogliamo ricreare partendo da una squadra molto giovane, da un'identità precisa e di calciatori importanti. Nei primi 25 minuti sembravamo una squadra di Premier League per l'intensità, ovviamente quando giochi con questa intensità fisica e psicologica puoi sbagliare qualcosa. Contento per i ragazzi ed anche per come i più "anziani" hanno accolto e aiutato il gruppo. Entrare in polemica con gli arbitri alla prima partita non ha un senso. So che è un grandissimo arbitro Massa, quello che stava alla var anche. Mi hanno dato delle spiegazioni tecniche che credo siano valide, mi fido di loro. Hanno molte più telecamere rispetto alle nostre, hanno valutato gli interventi da quelle basse. È stata una partita eccezionale con grande intensità sono fiducioso nel futuro. Quest'anno saremo una transizione, non abbiamo un obbiettivo sportivo, voglio creare qualcosa di importante. Diventeremo una squadra fortemente competitiva. Castrovilli è un calciatore che si sta formando, è un calciatore forte e moderno, entra nelle linee, è il classico centrocampista bravo anche in copertura. Badelj e Pulgar hanno fatto un'ottima partita ma son contento di tutti. Quest'anno capiremo cosa possono dare e come integrarci nel futuro, le cose vanno fatte con il tempo, i nostri tifosi devono avere pazienza. Raphinha ci piace. Ci completeremo anche nel mercato, questa settimana ci saranno diversi movimenti. La nostra priorità è capire se Biraghi andrà via o meno, se se ne va acquisteremo un terzino ma anche un difensore ed un esterno perchè ne abbiamo tre ed invece ce ne servono quattro. Commisso è diverso dagli altri stranieri perchè la sua italianità è forte, è venuto per fare qualcosa per Firenze. Il presidente farà un centro sportivo e sta cercando di capire come fare lo stadio. È un presidente vulcanico che ti dà passione, amore e fa sentire a tutti l'importanza del proprio ruolo".