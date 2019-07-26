Pradè: "Non prenderemo Balotelli. Per Lirola possiamo chiudere quando vogliamo. Nome regista c'è ma non possiamo sbagliarlo"

Pradè, che ora dovrà rinforzare la rosa. Dice: «Lirola è un giocatore che ci piace e possiamo chiudere in qualunque momento. E così per altri nomi. Abbiamo le idee chiarissime e sono sereno.Il nome ch...

A cura di Redazione Labaroviola 26 luglio 2019 10:55

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