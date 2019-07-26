Pradè: "Non prenderemo Balotelli. Per Lirola possiamo chiudere quando vogliamo. Nome regista c'è ma non possiamo sbagliarlo"
Pradè, che ora dovrà rinforzare la rosa. Dice: «Lirola è un giocatore che ci piace e possiamo chiudere in qualunque momento. E così per altri nomi. Abbiamo le idee chiarissime e sono sereno.Il nome ch...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2019 10:55
Pradè, che ora dovrà rinforzare la rosa. Dice: «Lirola è un giocatore che ci piace e possiamo chiudere in qualunque momento. E così per altri nomi. Abbiamo le idee chiarissime e sono sereno.Il nome che non possiamo sbagliare è quello del regista. Lo abbiamo in testa, ma ovviamente non lo posso rivelare». Assicura invece che non arriveranno a Firenze Balotelli («Mario è un calciatore fortissimo, però non è nei nostri progetti»), Rafinha e neppure Borja Valero.
La Gazzetta dello Sport