Pradè: "Nel secondo tempo l'Empoli ha attaccato una volta, noi potevamo stare due giorni e non segnare"
Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato la deludente sconfitta in casa contro l'Empoli
Ai canali della Fiorentina ha parlato il direttore sportivo Daniele Pradè. Queste le sue parole: "Questa partita poteva portarci ai vertici della classifica, c'è grande rammarico. Questa è stata una partita strana, l'abbiamo approcciata male. Oggi si poteva giocare 2 partite ma non avremmo segnato. Nel secondo tempo sono arrivati una volta in porta e hanno segnato, incredibile. Conosco Andreazzoli ed è un ottimo tecnico, stanotte sarà una nottataccia e domattina ripartiamo. Il dispiacere maggiore è per la curva e per il presidente, ci sta male dopo queste partite".
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