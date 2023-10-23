Labaro Viola

Pradè: "Nel secondo tempo l'Empoli ha attaccato una volta, noi potevamo stare due giorni e non segnare"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato la deludente sconfitta in casa contro l'Empoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2023 00:11
Pradè: "Nel secondo tempo l'Empoli ha attaccato una volta, noi potevamo stare due giorni e non segnare" -
News
Fiorentina
Prade
Condividi

Ai canali della Fiorentina ha parlato il direttore sportivo Daniele Pradè. Queste le sue parole: "Questa partita poteva portarci ai vertici della classifica, c'è grande rammarico. Questa è stata una partita strana, l'abbiamo approcciata male. Oggi si poteva giocare 2 partite ma non avremmo segnato. Nel secondo tempo sono arrivati una volta in porta e hanno segnato, incredibile. Conosco Andreazzoli ed è un ottimo tecnico, stanotte sarà una nottataccia e domattina ripartiamo. Il dispiacere maggiore è per la curva e per il presidente, ci sta male dopo queste partite".

IL COMMENTO DI ITALIANO

https://www.labaroviola.com/italiano-amaro-abbiamo-concesso-molto-meno-dellempoli-in-difesa-e-sbagliato-troppe-palle-gol/227948/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok