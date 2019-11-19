Pradè: "Mercato a gennaio? Dipende dalla crescita dei giocatori. Rinnovo Chiesa? Nessun incontro in programma"
Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Viareggio Sport ieri sera, queste le sue parole: "Il centrocampo reparto da rinforzare a gennaio? Diciamo che è una squadra che è stata...
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2019 18:54
Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Viareggio Sport ieri sera, queste le sue parole: "Il centrocampo reparto da rinforzare a gennaio? Diciamo che è una squadra che è stata costruita in 40 giorni, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Prenderemo delle decisioni insieme al presidente Commmisso e a Barone, si tratta di valutare la crescita dei giocatori. Rinnovo di Chiesa? Per ora nessun incontro fissato..."