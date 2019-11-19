Pradè: "Mercato a gennaio? Dipende dalla crescita dei giocatori. Rinnovo Chiesa? Nessun incontro in programma"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Viareggio Sport ieri sera, queste le sue parole: "Il centrocampo reparto da rinforzare a gennaio? Diciamo che è una squadra che è stata...

A cura di Redazione Labaroviola 19 novembre 2019 18:54

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