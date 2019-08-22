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Pradè: "Mancano un paio di calciatori per completare la rosa. Ribery porta entusiasmo"

Queste le parole rilasciate dal ds viola Daniele Pradè a Sky Sport: "Franck viene per portare entusiasmo, identità e voglia di vittorie. Sarà un punto di riferimento per tutti i più giovani, sicuramen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 01:11
Pradè: "Mancano un paio di calciatori per completare la rosa. Ribery porta entusiasmo" -
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Queste le parole rilasciate dal ds viola Daniele Pradè a Sky Sport: "Franck viene per portare entusiasmo, identità e voglia di vittorie. Sarà un punto di riferimento per tutti i più giovani, sicuramente l'arrivo di CR7 lo scorso anno in Italia ha aperto un percorso. Da lunedì sul mercato può accadere di tutto, l'obiettivo è accontentare presidente, mister e tifosi. Raphinha e Bonifazi sono solo due dei diversi calciatori interessanti. Quanti calciatori ci mancano per completare la rosa? Un paio, ricordiamoci sempre che questo per noi sarà un anno di transizione".

 

 

 

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