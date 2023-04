Pradè: “I tifosi ci danno entusiasmo, oggi sono stati super erano dappertutto, sembravamo in casa”

Ai mediali ufficiali della Fiorentina ha parlato il direttore sportivo Daniele Pradè. Queste le sue parole: “Partita di oggi? Oggi è stata una gara dura. Era quello che ci aspettavamo perché nulla è scontato nel calcio. La Cremonese mette tutto sull’agonismo e siamo stati bravi sulla gestione. Con più precisione potevamo chiuderla prima. Sulla coppa Italia il primo passo in avanti è stato fatto, dobbiamo aspettare il ritorno ed essere concentrati. Si percepisce l’entusiasmo da quello che succede all’esterno, sembrava che giocassimo in casa stasera, c’era la nostra curva piena e gran parte della tribuna centrale. Inizia a crearsi questa identità e unione che porta a risultati come quelli di adesso. Sui giocatori singoli? Ne abbiamo parlato tante volte, oggi abbiamo una crescita collettiva. Inizia ora il momento importante, dobbiamo essere bravi a gestire tutto quanto. Il presidente? Era felice, ha fatto i complimenti ai ragazzi, per noi è motivo d’orgoglio rendere felice lui e la sua famiglia”.

