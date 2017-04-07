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Pradè: "Firenze mi manca, il problema della Fiorentina non sono i Della Valle ma l'uomo nero, che è in società"

Il ricordo più bello è la vittoria 4-2 contro la Juventus, quello più brutto..." così Daniele Pradè al Corriere dello Sport .

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2017 10:44
Pradè: "Firenze mi manca, il problema della Fiorentina non sono i Della Valle ma l'uomo nero, che è in società" -
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L'ex direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, oggi alla Sampdoria, ha parlato al Corriere dello Sport Stadio, queste le sue parole:

“La Fiorentina mi manca, a Firenze sono stato molto bene. Il ricordo più bello è sicuramente la vittoria per 4-2 sulla Juventus, mentre il più brutto la finale di coppa Italia persa col Napoli, “Per tutto quello che ha preceduto il fischio d’inizio. Per quanto riguarda i colpi di mercato direi che Mario Gomez è stata la delusione più grande, mentre la sorpresa è stata Cuadrado.

La Fiorentina è una macchina quasi perfetta, che ha tutti i conti in regola e che cresce di anno in anno. L’unico problema è stato il ‘demotivatore o l’omo nero’ come veniva chiamato in società allora… e penso pure adesso (ride, ndc)”.

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