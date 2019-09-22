Pradè: "Difendo Montella perchè il primo allenamento al completo lo ha fatto il 3 settembre. Calendario ostico"

Sul momento della squadra si è espresso anche il Ds Pradè a Radio Deejay. «Non siamo senza obiettivi ma in costruzione. Difenderò sempre Montella perché il primo allenamento con gruppo al completo l’h...

A cura di Redazione Labaroviola 22 settembre 2019 12:57

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