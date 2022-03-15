Pradè denuncia: "Fin quando ci sarà tassazione agevolata per gli stranieri far settore giovanile è dura"

Oggi la Fiorentina quasi al completo si è presentata oggi al Museo del Calcio di Coverciano per la consegna di due trofei vinti al Viareggio

Intervistato a margine di un evento al museo del calcio di Coverciano, il dirigente della Fiorentina, Daniele Pradé ha puntato il dito sulle tematiche dei giovani e sull'opportunità del Decreto Crescita.

"La Fiorentina sta combattendo una situazione difficile per il calcio italiano, ma fin quando il Decreto Crescita, con una tassazione agevolata, è così forte per quanto riguarda gli stranieri, il nostro movimento, il nostro settore giovanile, è fortemente penalizzato. I costi, tra uno e l'altro, sono veramente ingenti e tantissimi. Per quello che riguarda la formazioni crea grandissime difficoltà per tutti i vivai delle squadre italiane. Questa è una cosa che va assolutamente rivista perché il talento dobbiamo sfruttarlo ed è una cosa che un direttore insieme ad una società si deve chiedere". Lo riporta Calciomercato.com

https://www.labaroviola.com/prade-scherza-con-italiano-nel-96-cero-a-viareggio-ma-non-ricordo-italiano-non-e-stato-bravo/169090/