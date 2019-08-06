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Pradè: "Boateng può rappresentare il bello di Firenze. Ora è maturato, non ho più dubbi su di lui"

Queste le parole del ds Daniele Pradè oggi in conferenza stampa: “Perchè Boateng? Prima di tutto perchè può rappresentare il bello di Firenze. E’ bello come calciatore, è bello lui, è bella la moglie,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2019 19:14
Pradè: "Boateng può rappresentare il bello di Firenze. Ora è maturato, non ho più dubbi su di lui" - Presentazione Boateng - Foto Stefano Borgi
Presentazione Boateng - Foto Stefano Borgi
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Queste le parole del ds Daniele Pradè oggi in conferenza stampa: “Perchè Boateng? Prima di tutto perchè può rappresentare il bello di Firenze. E’ bello come calciatore, è bello lui, è bella la moglie, è bello il figlio. Da molti anni lo avrei voluto come calciatore ma c’era sempre il dubbio sulla sua personalità. Adesso è maturato e non ho più dubbi su di lui. E’ un giocatore completo e duttile che può fare più ruoli".

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