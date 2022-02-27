Pradè arrabbiato: "Ci sarebbe stato stretto anche il pareggio, questa è una grande delusione"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato la sconfitta all'ultimo minuto contro il Sassuolo

Subito dopo la sconfitta contro il Sassuolo, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato sui canali ufficiali del club:

“Brucia tanto, ma questo è il calcio. Forse ci stava stretto anche il pareggio: siamo stati bravi a rimetterla in piedi in 10, poi a 30 secondi dalla fine dovevamo essere più cinici. Peccato, la squadra ha giocato una buona gara e ce ne andiamo con tantissima amarezza. Stasera al gruppo non dico niente, da domani pensiamo alla partita di mercoledì con la Juve che per noi è quasi una partita della vita. Queste son delusioni grandi. Abbiamo questo spirito e questa forte identità, ma la nostra strada è ancora lunga perché una partita così una squadra esperta non la perde mai“.

Su Cabral: “Sono contento anche se non ha portato punti. Significa che tutti e due lì davanti sono applicati. Al Sassuolo vanno fatti i complimenti anche se ai punti meritavamo noi di vincere. Con due episodi ci siamo bruciati. Queste partite ci devono far crescere e insegnarci a non commettere più certi errori“. Lo riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito

LA MOVIOLA DI DAZN A FINE PARTITA

https://www.labaroviola.com/marelli-di-dazn-non-ha-dubbi-il-giallo-per-bonaventura-e-sbagliato-rosso-arriva-per-proteste/167083/