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Pradè arrabbiato: "Ci sarebbe stato stretto anche il pareggio, questa è una grande delusione"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato la sconfitta all'ultimo minuto contro il Sassuolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 febbraio 2022 04:32
Pradè arrabbiato: "Ci sarebbe stato stretto anche il pareggio, questa è una grande delusione" -
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Pradè arrabbiato: "Ci sarebbe stato stretto anche il pareggio, questa è una grande delusione"

Subito dopo la sconfitta contro il Sassuolo, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato sui canali ufficiali del club:

“Brucia tanto, ma questo è il calcio. Forse ci stava stretto anche il pareggio: siamo stati bravi a rimetterla in piedi in 10, poi a 30 secondi dalla fine dovevamo essere più cinici. Peccato, la squadra ha giocato una buona gara e ce ne andiamo con tantissima amarezza. Stasera al gruppo non dico niente, da domani pensiamo alla partita di mercoledì con la Juve che per noi è quasi una partita della vita. Queste son delusioni grandi. Abbiamo questo spirito e questa forte identità, ma la nostra strada è ancora lunga perché una partita così una squadra esperta non la perde mai“.

Su Cabral: “Sono contento anche se non ha portato punti. Significa che tutti e due lì davanti sono applicati. Al Sassuolo vanno fatti i complimenti anche se ai punti meritavamo noi di vincere. Con due episodi ci siamo bruciati. Queste partite ci devono far crescere e insegnarci a non commettere più certi errori“. Lo riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito

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