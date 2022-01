Pradè ammette: “Siamo aperti anche al rinnovo di Vlahovic, ma non riusciamo a parlare con loro”

Il direttore sportivo viola Daniele Pradè, nel corso del suo intervento a Sportitalia (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE) ha parlato della situazione di Dusan Vlahovic, le sue parole:

“Abbiamo avuto offerte importanti per Vlahovic molto importanti e sostanziose ma non abbiamo mai avuto un riscontro da parte degli agenti del calciatore. Tutte le nostre porte per Vlahovic sono aperte, vogliamo capire qual è l’intenzione del calciatore, siamo aperti anche a rimetterci seduti per il rinnovo, le offerte che sono arrivate sono molto importanti.

Non ci possiamo permettere di perdere il calciatore a zero, le nostre porte sono aperte a tutti. La Juventus? Porte aperte, vediamo cosa ci dice il calciatore, vogliamo sapere le sue intenzioni.

Le offerte che abbiamo avuto per Vlahovic sono state tutte molto soddisfacenti, compreso le modalità di pagamento, ma non c’è stato mai nessun tipo di contatto con il calciatore. Il calciatore lo valutiamo più di 70 milioni e Commisso ci ha imposto di avere i soldi subiti. Aperti alla cessione anche nel mercato di gennaio”