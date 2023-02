Pradè: “Abbiamo fatto noi la partita, ci è andato tutto storto. La Fiorentina non merita questa classifica”

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il direttore sportivo Daniele Pradè. Queste le sue parole: “Oggi ci è girato veramente tutto storto, abbiamo giocato noi la partita e condotto noi la gara. Adesso abbiamo un impegno importante col Braga e dobbiamo tirarci su in campionato. La classifica è brutta, non la meritiamo. Credevamo di poter risalire dopo la Lazio. La delusione è tanta da parte di tutti. Castrovilli? Gran gol. La sua assenza si è sentita. Da giovedì torneranno tutti in gruppo”.