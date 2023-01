Pozzi: “Stasera la Samp penserà alla partita salvezza contro Empoli, troppa differenza con rosa Fiorentina”

Nicola Pozzi, ex calciatore di Empoli e Sampdoria, ha parlato a Radio Bruno della partita di stasera tra Fiorentina e Sampdoria di Coppa Italia, queste le sue parole:

“Come vedo la Sampdoria? Una situazione complicata, ha trovato un po’ di energie con il Sassuolo ma ha potuto fare mercato con sole opportunità. Ci saranno rotazioni perchè con l’Empoli sarà partita vitale per la salvezza in campionato. Stasera ci saranno ampie differenze tra la rosa della Fiorentina e quella della Sampdoria.

Sabiri? Ha qualità, l’anno scorso con la Fiorentina a Marassi fece l’esterno a sinistra a piede invertito e fece una grande partita. Un giocatore di prospettiva ma da rivedere la componente mentale perchè con Stankovic è rimasto un po’ da parte.

Attacco Fiorentina? Sappiamo bene che è uno dei problemi anche per l’allenatore, adesso sembrava Cabral quello su cui si puntava: bisogna capire l’entità dell’infortunio. Sicuramente una prima punta a questo punto servirebbe perchè Jovic secondo me non è una prima punta singola nel 433.”

