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"Possibile azzeramento probabile a fine stagione. Montella e Corvino potrebbero lasciare la Fiorentina"

Questo il tweet di Enzo Bucchioni noto giornalista e opinionista di Radio Sportiva: "Corvino è tornato in bilico, ma dubbi anche su Montella...Si sarebbero pentiti...Tutto azzerato a fine campionato?...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2019 00:47
"Possibile azzeramento probabile a fine stagione. Montella e Corvino potrebbero lasciare la Fiorentina" -
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Questo il tweet di Enzo Bucchioni noto giornalista e opinionista di Radio Sportiva: "Corvino è tornato in bilico, ma dubbi anche su Montella...Si sarebbero pentiti...Tutto azzerato a fine campionato? Probabile"

Si tratterebbe dunque di una rivoluzione totale per la Fiorentina

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