"Possibile azzeramento probabile a fine stagione. Montella e Corvino potrebbero lasciare la Fiorentina"

Questo il tweet di Enzo Bucchioni noto giornalista e opinionista di Radio Sportiva: "Corvino è tornato in bilico, ma dubbi anche su Montella...Si sarebbero pentiti...Tutto azzerato a fine campionato?...

A cura di Redazione Labaroviola 17 maggio 2019 00:47

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