L’intervista a Fabio Ponsi, giocatore della Primavera viola:

Come stai e dove ti trovi

“Sto bene sono a casa mia a Viareggio con la mia famiglia”.

Come trascorri le tue giornate?

“Le giornate le trascorro cercando di mantenere uno stile di vita sano; la mattina studio fra colazione e pranzo, poi successivamente invento qualcosa da fare con i miei fratelli (giardinaggio, giochi da tavolo, biliardino, ecc.). Alle sei del pomeriggio faccio tutti i giorni un paio di ore di allenamento un po’ in giardino con gli attrezzi e un po’ di corsa. In questo periodo cerco di studiare molto per riuscire a finire gli esami del primo anno di università (Economia a Firenze). La sera mi connetto con gli amici sulla playstation per giocare online e scambiare due chiacchiere”.

Rapporto con i compagni

“Con i compagni di squadra ci sentiamo quotidianamente su whatsapp, abbiamo grandi rapporti personali e un forte senso di gruppo”.

Mister Bigica

“Mi sento spesso con il mister anche in videochiamata per sapere come va la quarantena e per aggiornamenti riguardo gli allenamenti. Ho un ottimo rapporto con lui che si è formato in questi due anni dove mi ha aiutato a crescere su molti punti di vista”.

Bilancio stagionale

“La stagione sotto alcuni punti di vista non è andata troppo bene perchè in campionato non abbiamo raccolto ciò che secondo me ci spettava ma in Coppa Italia abbiamo fatto un grande percorso e ci siamo conquistati meritatamente la finale”.

Cosa ti manca maggiormente?

“Mi manca l’affetto di tutto il gruppo: giocare, allenarmi e scherzare insieme”.

La prima cosa che faresti al rientro

“La prima cosa che vorrei fare al rientro sarebbe giocare la finale di Coppa Italia”.

Violachannel