Pongracic sempre in vacanza: salta tournée e Real Madrid, poi sfida a Dragusin e Viery

Il centrale croato al suo ritorno troverà una concorrenza più agguerrita, con Dragusin, Viery e Comuzzo in lotta per un posto in difesa

Il difensore della Fiorentina, Marin Pongracic, unico giocatore viola ad aver disputato i Mondiali con la sua Croazia, sta ancora godendo delle vacanze mai fatte proprio perché partito subito per il ritiro in Nazionale.

La data prevista per il rientro

Il giocatore, secondo quanto appreso, rientrerà solo il 3 agosto dopo che la Fiorentina avrà dunque fatto sia la tournée inglese che l'amichevole di lusso (al netto dei giocatori impegnati ai Mondiali) con il Real.

La concorrenza

La scorsa stagione Marin Pongracic è stato uno dei titolari della Fiorentina, ma con l'arrivo di Radu Dragusin e Viery la concorrenza si fa più dura e il difensore si dovrà sudare il posto, con Comuzzo che al momento appare chiuso dagli altri due.

Lo riporta tuttomercatoweb.com