Pongracic carico: "La Fiorentina è un grandissimo club, darò il massimo. Il Viola Park è incredibile"

Marin Pongracic ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo aver firmato il contratto con la società gigliata

Il nuovo giocatore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato ai canali ufficiali della squadra viola dopo aver firmato il contratto che lo lega al club gigliato. Queste le sue parole:

Sono molto carico e contentissimo di essere qui, non vedo l'ora di fare il primo allenamento e la prima partita. La Fiorentina è un grandissimo club, la seguo da tanto, sono arrivato qui ed è una cosa incredibile, non ho davvero parole. La maglia è bellissima, proverò a dare il meglio per tutta la squadra. Il Viola Park è incredibile, non ho mai visto una cosa così in tutta la mia vita. Qui abbiamo tutte le infrastrutture per lavorare bene e forte. Io sono un giocatore fisico, forte nei duelli, non sono così lento nonostante la mia altezza. Secondo me posso giocare bene col pallone anche, ho un carattere forte e voglio sempre giocare al massimo. Gli obiettivi sono tanti, il principale è quello di migliorare tutti i giorni e di vincere trofei.

PONGRACIC UFFICIALE

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