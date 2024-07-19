Arriva finalmente l'ufficialità: Marin Pongracic è un nuovo giocatore della Fiorentina

La Fiorentina ha ufficializzato con un comunicato l'acquisto a titolo definitivo del difensore croato Marin Pongracic,

Dopo le visite mediche e la cessione di Nikola Milenkovic nella giornata di ieri, la Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Marin Pongracic. Il difensore croato arriva a Firenze a titolo definitivo, percepirà una cifra di poco superiore ai 2 milioni di euro a stagione. Questo il comunicato ufficiale della società gigliata:

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marin Pongracic dall'U.S. Lecce. Pongracic, nato l'11 settembre 1997, a Landshut (Germania), nel corso della sua carriera, ha vestito, oltre quella del Lecce, le maglie del Salisburgo, del Borussia Dortmund e del Wolfsburg. Il nuovo difensore viola ha, inoltre, collezionato 10 presenze con la Nazionale maggiore croata, con la quale ha disputato, anche, l'ultimo Campionato Europeo.

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